На фоне разговоров о повышении тарифов на газ в Запорожье и других регионах украинцев беспокоит вопрос, вырастут ли цены на "голубое топливо" уже в следующем году, сообщает Politeka.
В частности, некоторые представители власти предупреждают о рисках перебоев в газоснабжении в осенне-зимний период 2025-2026 годов из-за ограниченности собственных ресурсов и угрозы новых атак со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру.
Впрочем, в компании "Нефтегаз" заверили: до завершения военного положения и еще шесть месяцев после него тарифы для бытовых потребителей останутся неизменными — на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года. Это касается не только отдельных домохозяйств, но и объединений совладельцев многоквартирных домов, ЖСК и других уполномоченных лиц, ответственных за автономное теплоснабжение.
Важно: для поставки газа в обслуживающие многоэтажки котельные совладельцы должны заключить соответствующий договор с газоснабжающей компанией. Только при этом голубое топливо будет поставляться для производства тепла.
На сегодняшний день большинство украинцев остаются клиентами "Нафтогаза", платя по 7,96 грн за кубометр. Хотя на рынке действуют и другие поставщики с отличными условиями, в компании отмечают: повышение тарифов на газ в Запорожье не предусматривается для основной массы потребителей.
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