Подорожчання проїзду у Сумській області торкнулося окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.

Нещодавно міська влада повідомляла про подорожчання проїзду в Сумській області, зокрема у Глухові. Там підняли ціни на маршрутках після звернень перевізників. За їх словами, працювати за старими тарифами стало просто неможливо.

Виросла вартість пального, мінімальна зарплата зростає, а ще й запчастини нині коштують чималих грошей. Тож виконком ухвалив рішення, яке з 1 травня змінило тарифи на деяких міських маршрутах. Тепер маршрут №6 від вулиці Шевченка до Путивльської обходиться пасажирам у 15 гривень, школярі ж плятять 10.

Така ж вартість на №8-П від села Сліпород до центру міста, де працює інший перевізник. Саме з цих оновлень і почалося подорожчання проїзду у Сумській області, що стало відчутним для місцевих мешканців.

У Сумах нові тарифи впровадили ще в жовтні. За рішенням міськвиконкому, разова поїздка у трамваї чи автобусі коштує 6 грн. Якщо ж брати проїзний на 40 поїздок, то сума зростає до 240. Для учнів і студентів передбачені пільги.

Для тих, хто користується транспортом щодня, з’явився об’єднаний проїзний. Він дає змогу їздити і в електротранспорті, і на автобусах. Але коштує він 360 грн. Перевізники наголошують, що на такі кроки вони йдуть час від часу вимушено, адже це допомагає маршруткам функціонувати, як і раніше.

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