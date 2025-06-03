Подорожание проезда в Сумской области коснулось отдельных населенных пунктов, сообщает Politeka.

Недавно городские власти сообщали о подорожании проезда в Сумской области, в том числе в Глухове. Там подняли цены на маршрутках после обращений перевозчиков. По их словам, работать по старым тарифам стало просто невозможно.

Выросла стоимость горючего, минимальная зарплата растет, а еще и запчасти сейчас стоят немалых денег. Поэтому исполком принял решение, с 1 мая изменившее тарифы на некоторых городских маршрутах. Теперь маршрут №6 от улицы Шевченко до Путивльской обходится пассажирам в 15 гривен, школьники же плетут 10.

Такая же стоимость №8-П от села Слипород до центра города, где работает другой перевозчик. Именно с этих обновлений и началось подорожание проезда в Сумской области, что ощутимо для местных жителей.

В Сумах новые тарифы были введены еще в октябре. По решению горисполкома разовая поездка в трамвае или автобусе стоит 6 грн. Если брать проездной на 40 поездок, то сумма растет до 240. Для учащихся и студентов предусмотрены льготы.

Для тех, кто пользуется транспортом каждый день, появился объединенный проездной. Он дает возможность ездить и в электротранспорте, и на автобусах. Но стоит он 360 грн. Перевозчики подчеркивают, что на такие шаги они идут время от времени вынужденно, ведь это помогает маршруткам функционировать по-прежнему.

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