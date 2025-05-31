Поступове, але відчутне подорожчання проїзду охоплює дедалі більше регіонів України, тож розповідаємо, кого це стосується.

Подорожчання проїзду, насамперед, торкнеться Львівщини, Одещини та Дніпропетровщини, повідомляє Politeka.

У Львові, до прикладу, триває обговорення нових тарифів у громадському транспорті. У місті напрацювали рішення про збільшення вартості похздки у громадському транспорті на 4 та 5 гривень.

5 травня розпочалися офіційні консультації з мешканцями, які триватимуть до 3 червня. За документами, оприлюдненими міськрадою, пропонується підняти вартість для тих, хто платить банківською карткою або використовує Леокарт.

Водночас готівковий розрахунок залишається без змін. Разовий електронний квиток для власників Леокарт або відповідного додатку має зрости до 17 гривень. Якщо розраховуєтесь банківською карткою, квиток коштуватиме 20.

Перевезення одного місця багажу теж зросте до 17 гривень. А от паперовий квиток залишається по 25. Для студентів електронна оплата обійдеться у 8,50, а штрафний квиток. Довготерміновий абонемент на місяць планують встановити на рівні 900 гривень, студентський варіант — удвічі дешевший.

Попри подорожчання проїзду, в місті зберігається можливість безкоштовної пересадки протягом сорока хвилин для власників Леокарт. Тим часом на Одещині йдеться вже не про наміри, а про факти. Перевізник «Північ Транс» підвищив вартість поїздки з Одеси до Південного на одразу 20 грн.

На Дніпропетровщині ситуація схожа. Після подорожчання проїзду проїхатися з Кам’янського до Дніпра коштує вже 60 грн. А перевізник «Експрес-2001» підняв цінник на маршрут Кам’янське — Дніпро до 70.