Постепенное, но ощутимое подорожание проезда охватывает все большее количество регионов Украины, поэтому рассказываем, кого это касается.

Подорожание проезда прежде всего коснется Львовщины, Одесщины и Днепропетровщины, сообщает Politeka.

Во Львове, например, идет обсуждение новых тарифов в общественном транспорте. В городе наработали решение об увеличении стоимости поездки в общественном транспорте на 4 и 5 гривен.

5 мая начались официальные консультации с жителями, которые продлятся до 3 июня. По документам, обнародованным горсоветом, предлагается поднять стоимость для тех, кто платит банковской картой или использует Леокарт.

В то же время, наличный расчет остается без изменений. Разовый электронный билет для владельцев Леокарта или соответствующего приложения должен возрасти до 17 гривен. Если рассчитываетесь банковской картой, билет будет стоить 20.

Перевозка одного места багажа тоже вырастет до 17 гривен. А вот бумажный билет остается по 25. Для студентов электронная оплата обойдется в 8,50, а штрафной билет. Долгосрочный абонемент в месяц планируется установить на уровне 900 гривен, студенческий вариант — вдвое дешевле.

Несмотря на подорожание проезда, в городе сохраняется возможность бесплатной пересадки в течение сорока минут для владельцев Леокарта. Тем временем в Одесской области речь идет уже не о намерениях, а о фактах. Перевозчик «Север Транс» повысил стоимость поездки из Одессы в Южный на 20 грн.

На Днепропетровщине ситуация похожая. После подорожания проезда проехаться из Каменского в Днепр стоит уже 60 грн. А перевозчик «Экспресс-2001» поднял ценник по маршруту Каменское — Днепр до 70.