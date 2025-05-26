Обмеження руху в Києві стаються доволі часто, адже постійно потрібно лагодити дорожнє покриття, тож розповідаємо кого це торкнеться цього разу.

Обмеження руху в Києві будуть тривати від 23 травня до 5 червня і 1 вересня та охоплять кілька вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують у комунальному підприємстві «Київавтодор», частково обмеження руху в києві торкнуться вулиці Остафія Дашкевича. Незручності доведеться терпіти до 5 червня.

В той же час, з 24 травня і аж до 1 вересня, на вулиці Єлизавети Чавдар також введуть обмеження руху в Києві через капітальний ремонт. Роботи на цих ділянках покликані не лише покращити стан доріг, а й зробити їх більш зручними і безпечними для водіїв і пішоходів.

На Остафія Дашкевича не їздитиме транспорт через ремонт дороги на ділянці від Чорних Запорожців до перехрестя з Князя Романа Мстиславича. Через те, що роботи виконуватимуть поетапно, повного перекриття дороги не передбачають.

Проте, водіям все ж слід враховувати, що проїзд буде утрудненим, а тому краще планувати поїздки з урахуванням цих змін, щоб уникнути зайвих заторів і нервів.

Що стосується Єлизавети Чавдар, тут дорожники КП ШЕУ Дарницького району починають поточний ремонт, який включає оновлення оглядових колодязів, зливоприймачів, а також укладання нового верхнього шару асфальтобетону.

Окрім цього відновлять тротуари, а також забезпечать умови безбар’єрності, зробивши понижені бордюри на пішохідних переходах і встановивши тактильну навігацію для людей з порушеннями зору.

У «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності і просять киян враховувати всі ці тимчасові незручності під час планування пересування містом. Вони запевняють, що все це проводяться заради покращення дорожньої інфраструктури, а кінцева мета – зробити міські дороги більш надійними і зручними для всіх учасників.

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