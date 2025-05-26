Подорожчання проїзду в Київській області вже відбулося і це помітно впливає на фінанси місцевих мешканців, тож люди обурені змінами.

Подорожчання проїзду в Київській області пояснюють різким зростанням цін на пальне, запчастини та енергоносії, що суттєво вплинуло на роботу перевізників, повідомляє Politeka.

Так, ще в лютому 2025 року відбулося подорожчання проїзду в Київській області у приміських маршрутках. Це рішення викликало чималий резонанс серед пасажирів, адже для багатьох воно означає додаткові витрати на щоденні пересування містом чи регіоном.

Вартість квитків зросла в середньому на 10-25 гривень залежно від маршруту. Зокрема, рейс з Вишневого до столиці (Контрактова площа) піднявся з 35 до 50, а з Василькова — з 50 до 75 грн. У напрямках Ірпеня, Бучі та Ворзеля ціни тепер коливаються від 60 до 80 гривень, залежно від відстані.

Перевізники акцентують увагу, що це вимушений крок, який покликаний зберегти кількість рейсів та уникнути перебоїв у транспортному сполученні. Проте це не прибирає незадоволення місцевих, адже якість перевезень залишається на тому ж рівні.

Подорожчання проїзду в Київській області не оминуло і саму столицю. там, хоч і не піднімали тарифи, проте люди теж платять чимало. Зараз одна поїздка коштує вісім грн у автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метро, а поїздка міською електричкою — 15.

Мешканці міста також можуть користуватися проїзними квитками на місяць або половину місяця, які діють як на один вид транспорту, так і на кілька одночасно.

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