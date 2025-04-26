Подорожчання хліба в Києві більше не виглядає як тимчасове явище, що не може не засмучувати місцевих мешканців.

Подорожчання хліба в Києві стало відчутним ударом не лише для людей з ницбким доходом, середній клас теж помітив стрімке зростання цін у магазинах, повідомляє Politeka.

Подорожчання хліба в Києві стало темою не лише для побутових розмов, а й для аналітики. У коментарі для «Главреду» заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що ситуація, яку ми спостерігаємо - це не раптовий стрибок, а скоріше довгий похід у бік ще вищих цін.

І якщо вірити прогнозам, подорожчання хліба в Києві триватиме до кінця року. Щомісяця буде плюс 1,5–2% до вартості буханця. І причина не лише в економіці, а в реальності, яку диктує війна. Наразі, як кажуть експерти, порушено весь ланцюг, від поля до полиці в магазині.

Ціни тим часом уже встигли оновитися. Наприклад, у мережі АТБ буханець 650 грамів від “Кулиничів” обійдеться майже у 30 гривень. “Гетьманський” - трохи дешевше, 21,70. Бездріжджовий від Agrola 300 грамів - майже 27 гривень.

Є й ще більш не бюджетні варіанти: “Пушкарівський” тягне на 32,60, а зерновий на заквасці - 29,90. У середньому в суермаркетах за цей базовий продукт доводиться платити від 20 до 30 грн, залежно від виробника, виду та ваги.

Аналітики вказують, що така ситуація - дзеркало загальної економічної ситуації в країні. І поки ми адаптуємось до нових цінників, кожен похід до магазину стає маленьким економічним квестом, адже потрібно не переплатити і при цьому взяти все необхідне.

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