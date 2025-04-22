Подорожчання кави в Одесі показало рекордне зростання за останній місяць з низки причин.

Подорожчання кави в Одесі спостерігається останні місяці - для власників кафе та любителів цього напою - це справжній виклик, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували ціни різних марок товару на Привозі.

Так, банка Nescafe Gold обсягом 210 грамів у квітні подорожчала до 440,30 грн, що вище за березневу ціну в 423,13 грн. Цінове підвищенняі показало 17,17 гривень лише за місяць.

Розкид вартості різних марок продукту вражає – Barista Blend KORADO, 1кг вартує 564 гривні, ALVORADA Cafe do Mocca у зернах 1 кг коштує 1176 гривень, Movenpick El Autentico у зернах 1 кг можна придбати за 834 гривні.

Кавові дерева відомі повільним зростанням і високою вимогливістю до догляду. Проте останнім часом погодні аномалії — зокрема нерівномірні дощі та неочікувані заморозки в ключових країнах-виробниках, таких як Бразилія та В’єтнам — порушили стабільність врожаїв. Це, своєю чергою, зменшило обсяги на світовому ринку та спричинило подорожчання кави в Одесі.

Попит залишається стабільно високим — про це свідчить і кількість кав’ярень та торгових точок. Водночас обмежена пропозиція призводить до суттєвого зростання вартості продукту.

Ситуацію ускладнюють і глобальні чинники: геополітична нестабільність, економічні виклики, логістичні труднощі та регуляторні бар’єри. Додаткові перевірки, сертифікації й дозволи збільшують собівартість товара, а отже — й кінцеву ціну для споживача.

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