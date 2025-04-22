Подорожание кофе в Одессе показал рекордный рост за последний месяц по ряду причин.

Подорожание кофе в Одессе наблюдается последние месяцы – для владельцев кафе и любителей этого напитка – это настоящий вызов, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали цены разных марок товара на Привозе.

Так, банка Nescafe Gold объемом 210 граммов в апреле подорожала до 440,30 грн, что выше мартовской цены в 423,13 грн. Удорожание показало 17,17 гривен всего за месяц.

Разброс стоимости разных марок продукта впечатляет – Barista Blend KORADO, 1кг стоит 564 гривны, ALVORADA Cafe do Mocca в зернах 1 кг стоит 1176 гривен, Movenpick El Autentico в зернах 1 кг можно приобрести за 834 гривны.

Кофейные деревья известны медленным ростом и высокой требовательностью к уходу. Однако в последнее время погодные аномалии, в частности, неравномерные дожди и неожиданные заморозки в ключевых странах-производителях, таких как Бразилия и Вьетнам, нарушили стабильность урожаев. Это, в свою очередь, уменьшило объемы на мировом рынке и повлекло за собой подорожание кофе в Одессе.

Спрос остается стабильно высоким – об этом свидетельствует и количество кофеен и торговых точек. В то же время, ограниченное предложение приводит к существенному росту стоимости продукта.

Ситуацию усугубляют и глобальные факторы: геополитическая нестабильность, экономические вызовы, логистические трудности и регуляторные барьеры. Дополнительные проверки, сертификации и разрешения увеличивают себестоимость товара, а значит, и конечную цену для потребителя.

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