Подорожание хлеба в Киеве больше не выглядит как временное явление, которое не может не огорчать местных жителей.

Подорожание хлеба в Киеве стало ощутимым ударом не только для людей с низким доходом, средний класс тоже заметил стремительный рост цен в магазинах, сообщает Politeka.

Подорожание хлеба в Киеве стало темой не только бытовых разговоров, но и аналитики. В комментарии для «Главреда» заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пояснил, что ситуация, которую мы наблюдаем – это не внезапный скачок, а скорее длинный поход в сторону еще более высоких цен.

И если верить прогнозам, подорожание хлеба в Киеве продлится до конца года. Ежемесячно будет плюс 1,5–2% к стоимости буханки. И причина не только в экономике, но и в реальности, которую диктует война. Пока, как говорят эксперты, нарушена вся цепь, от поля до полки в магазине.

Цены уже успели обновиться. Например, в сети АТБ буханка 650 граммов от "Кулиничей" обойдется почти в 30 гривен. "Гетманский" - чуть дешевле, 21,70. Бесдрожжевой от Agrola 300 граммов – почти 27 гривен.

Есть и еще более не бюджетные варианты: Пушкаровский тянет на 32,60, а зерновой на закваске - 29,90. В среднем в суэрмаркетах за этот базовый продукт приходится платить от 20 до 30 грн в зависимости от производителя, вида и веса.

Аналитики указывают, что такая ситуация – зеркало общей экономической ситуации в стране. И пока мы адаптируемся к новым ценникам, каждый поход в магазин становится маленьким экономичным квестом, ведь нужно не переплатить и при этом взять все необходимое.

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