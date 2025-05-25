Безкоштовне житло для ВПО в Києві надається обмін на допомогу по дому або догляд.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві доступне одразу в кількох варіантах, повідомляє Politeka.

Людям, які втратили дім через війну, пропонують житлові умови в обмін на допомогу в побуті.

Зокрема, жінці віком 45–50 років пропонують безоплатне проживання з усіма зручностями в обмін на допомогу по догляду за людиною з інвалідністю.

В іншому оголошенні житло пропонується жінці-переселенці з дитиною — у спокійному приватному будинку, де є все необхідне для життя. Господарі оплачують комунальні послуги, забезпечують їжею, гігієною та готові надати землю під город. Також згадується можливість вести господарство.

Ще один варіант — квартира-студія для жінки або матері з дитиною, із можливістю фінансової підтримки та допомоги з працевлаштуванням.

Усі пропозиції мають індивідуальні умови, тож для уточнення деталей слід звертатися напряму за вказаними контактами.

Такі ініціативи — важлива підтримка для тих, хто шукає безкоштовне житло для ВПО в Києві в умовах складної життєвої ситуації.

Усі пропозиції є індивідуальними, тому важливо обговорювати умови проживання напряму з власниками.

Це шанс для ВПО у складний час знайти дах над головою без фінансового навантаження. Однак, слід бути уважними та перевіряти добросовісність пропозицій перед тим, як приймати рішення про переїзд.

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