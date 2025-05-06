У 2025 році стартував новий етап допомоги на оренду житла в Києві, яку реалізує благодійний фонд «Право на захист» у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює не лише столицю та Київщину, а й поширюється на Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську та Запорізьку області.

Програма передбачає компенсацію витрат строком на шість місяців. Основні учасники — внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які повернулися в Україну після вимушеної евакуації. Право на участь мають ті, хто проживає в місцях тимчасового перебування (зокрема, модульних містечках, дитсадках, школах, медзакладах тощо), які не пристосовані до тривалого проживання, або ті, хто ризикує бути виселеним із таких місць. Також підтримка доступна для переселенців, які орендують житло з поганими умовами або можуть його втратити.

Участь у програмі можуть брати лише родини, що раніше не отримували подібну підтримку чи державні субсидії на оренду. Гроші надаються голові родини через цифровий гаманець Vibrant — у форматі цифрових доларів США. Після підтвердження заявки учасник отримає SMS із інструкцією щодо завантаження застосунку.

Подати заявку на отримання допомоги на оренду житла в Києві можна, заповнивши анкету за відповідним посиланням.

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