Подорожчання проїзду на Київщині станеться у двох містах, при цьому ціна встановлена однакова

Подорожчання проїзду на Київщині зачепить в травні лише одне місто, проте в квітні також відбулось зростання цін в області, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо на даний момент.

Так, подорожчання проїзду на Київщині зачепить місто Фастів. Виконавчий комітет Фастівської міської ради ухвалив рішення про зміну вартості проїзду в міських автобусах. Згідно з новими тарифами, з 1 травня 2025 року одна поїздка коштуватиме 15 гривень.

Це рішення було прийнято відповідно до чинного законодавства та на підставі Методики розрахунку тарифів, затвердженої Міністерством транспорту України. Необхідність підвищення вартості пояснюється зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, витратами на технічне обслуговування, придбання запчастин та інші статті, критично важливі для стабільного функціонування пасажирських перевезень.

Варто також підкреслити, що раніше цінове збільшення вже зачепило місто Яготин.

Там, з 28 квітня 2025 року набирає чинності новий тариф на проїзд у міських автобусах загального користування — 15 гривень за поїздку.

Як повідомляється, нова вартість не є максимальною можливою, а була розрахована на основі економічних показників за 2023 та 2024 роки. Ініціатива щодо перегляду тарифів надійшла від перевізників ще торік.

Основною причиною здорожчання стала підвищена вартість паливно-мастильних матеріалів. Оновлений тариф має допомогти уникнути зменшення кількості рейсів і забезпечити стабільну роботу громадського транспорту в місті.

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