Удорожание проезда в Киевской области произойдет в двух городах, при этом цена установлена ​​одинаковая

Подорожание проезда в Киевской области затронет в мае только один город, однако в апреле также произошел рост цен в области, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

Так, подорожание проезда в Киевской области затронет город Фастов. Исполнительный комитет Фастовского городского совета принял решение об изменении стоимости проезда в городских автобусах. Согласно новым тарифам, с 1 мая 2025 года одна поездка обойдется в 15 гривен.

Это решение было принято в соответствии с действующим законодательством и на основании Методики расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта Украины. Необходимость повышения стоимости объясняется ростом цен на горюче-смазочные материалы, расходами на техническое обслуживание, приобретение запчастей и другие статьи, критически важные для стабильного функционирования пассажирских перевозок.

Следует также подчеркнуть, что ранее ценовое увеличение уже задело город Яготин.

Там, с 28 апреля 2025 года, вступает в силу новая цена в городских автобусах общего пользования — 15 гривен за поездку.

Как сообщается, новая стоимость не является максимально возможной, а была рассчитана на основе экономических показателей за 2023 и 2024 годы. Инициатива по пересмотру тарифов поступила от перевозчиков еще в прошлом году.

Основной причиной подорожания стала повышенная стоимость горюче-смазочных материалов. Обновленный тариф должен помочь избежать уменьшения количества рейсов и обеспечить стабильную работу общественного транспорта в городе.

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