Газовики попередили, які графіки відключення газу діятимуть у населених пунктах Київської області в четвер, 24 квітня 2025 року.

У четвер, 24 квітня 2025 року, в Київській області знову діятимуть локальні графіки відключення газу, повʼязані з проведенням планових робіт, пише Politeka.

У місті Буча Київської області тимчасове відключення газу 24 квітня відбудеться в час із 10:00 до 17:00 лише за певними адресами:

вулиця Щаслива, 3;

вулиця Яснополянська, 48а.

Також, як попередили в Київській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" в середу тимчасово газопостачання буде припинено для мешканців 230 будинків у селі Косівка Білоцерківського району, пише Politeka. Графіки відключення діятимуть із 8:00 до 17:00.

При цьому спеціалісти звертаються до споживачів природного газу, яких торкнуться обмеження, з проханням попередньо перекрити крани на опусках перед газовими приладами, а потім відкривати їх лише після закінчення встановленого терміну.

Спеціалісти також нагадали основні правила експлуатації газових приладів, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій. Зокрема наголошується, що в приміщенні треба обовʼязково забезпечити достатню вентиляцію, рекомендується завжди в процесі їх роботи відчиняти вікно чи кватирку.

Після закінчення використання відповідних пристроїв обовʼязково переконайтеся, що вимкнули всі пальники, та не залишайте їх увімкненими без нагляду.

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