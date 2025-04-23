Газовщики предупредили, какие графики отключения газа будут действовать в населенных пунктах Киевской области в четверг, 24 апреля 2025 года.

В четверг, 24 апреля 2025 года, в Киевской области снова будут действовать локальные графики отключения газа, связанные с проведением плановых работ, пишет Politeka.

В городе Буча Киевской области временное отключение газа 24 апреля произойдет во время с 10:00 до 17:00 только по определенным адресам:

улица Счастливая, 3;

улица Яснополянская, 48а.

Также, как предупредили в Киевском филиале ООО "Газораспределительные сети Украины", в среду временно газоснабжение будет прекращено для жителей 230 домов в селе Косовка Белоцерковского района, пишет Politeka. Графики отключения будут действовать с 8:00 до 17:00.

При этом специалисты обращаются к потребителям природного газа, которых коснутся ограничения, с просьбой предварительно перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами, а затем открывать их только по истечении установленного срока.

Специалисты также напомнили основные правила эксплуатации газовых приборов, которые помогут избежать опасных ситуаций. В частности, отмечается, что в помещении нужно обязательно обеспечить достаточную вентиляцию, рекомендуется всегда в процессе их работы открывать окно или форточку.

После использования соответствующих устройств обязательно убедитесь, что все горелки отключены, и не оставляйте их включенными без присмотра.

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