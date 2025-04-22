"Газмережі" попередили, які графіки відключення газу діятимуть у Київській області в середу, 23 квітня 2025 року.

У Київській області з метою проведення профілактичних робіт і технічного обслуговування газопостачальних систем 23 квітня буде застосовано локальні відключення газу, пише Politeka.

Київська філія "Газорозподільні мережі України" повідомляє, що 23 квітня графіки відключення газу під час технічного обслуговування систем діятимуть у Бучі з 10:00 до 17:00 за такими адресами:

вулиця Шота Руставелі, буд. 2, 4, 6, 8, 10, 12;

вулиця Нове Шосе, 8а.

Також спеціалісти попереджають про проведення планових робіт у селі Зрайки в Білоцерківському районі. У середу в цьому населеному пункті газопостачання буде припинено з 8:00 до 17:00 для мешканців 248 житливих будинків, повідомляє Politeka.

Важливо: споживачів просять завчасно закрити крани на відводах до газових приладів і відкривати їх лише після закінчення вказаного терміну.

Крім того, повідомляється, що в місті Біла Церква в Київській області 23 квітня триватимуть роботи, спрямовані на технічне обслуговування багатоповерхових будинків. Через це подача газу в будинку за адресою провулок Залізничний, 140, яку припинили в вівторок, 22 числа, о 9:00, відновиться до 17:00 у середу.

Після завершення профілактики газопостачання будуть відновлювати поетапно.

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