Тимчасове відключення газу в Київській області 22 квітня торкнеться декількох районів, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилось на сайті Газмережі.

Насамперед обмеження торкнуться селище міського типу Бородянка. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде тимчасово припинено газопостачання для мешканців багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Центральна, 429А.

Споживачам блакитного палива рекомендовано закрити крани перед газовими приладами та не відкривати їх до відновлення подачі газу. Відновлення газопостачання здійснюватимуть фахівці філії «Газмережі» на Київщині.

Крмі цього, відключення газу в Київській області 22 квітня станеться у селі Біліївка. Обмеження буде введено через проведення планових ремонтних робіт. Також повідомляється, що блакитного палива не буде з 8 ранку до 17 години. Тимчасово трапиться припинено газопостачання (розподіл блакитного палива) до 94 житлових будинків.

Мешканців закликають бути готовими до вимкнень та перевірок.

"Прохання до споживачів блакитного палива: перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати до зазначеного часу. Відновлення газопостачання буде проводитися працівниками філії "Газмережі"", - говориться у офіційному повідомленні компанії.

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