Временное отключение газа в Киевской области 22 апреля коснется нескольких районов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте Газсети.

Прежде всего ограничения коснутся поселок городского типа Бородянка. В связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение жильцов многоквартирного дома по адресу: улица Центральная, 429А.

Потребителям голубого топлива рекомендуется закрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до возобновления подачи газа. Восстановление газоснабжения будут осуществляться специалистами филиала "Газсети" на Киевщине.

Кроме этого, отключение газа в Киевской области 22 апреля произойдет в селе Белиевка. Ограничение будет введено из-за проведения плановых ремонтных работ. Также сообщается, что голубого топлива не будет с 8 утра до 17 часов. Временно будет прекращено газоснабжение (распределение голубого топлива) до 94 жилых домов.

Жителей призывают быть готовыми к отключениям и проверкам.

"Просьба к потребителям голубого топлива: перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени. Восстановление газоснабжения будет производиться работниками филиала "Газсети"", - говорится в официальном сообщении компании.

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