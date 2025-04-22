"Газсети" предупредили, какие графики отключения газа будут действовать в Киевской области в среду, 23 апреля 2025 года.

В Киевской области с целью проведения профилактических работ и технического обслуживания газоснабжающих систем 23 апреля будут применены локальные отключения газа, пишет Politeka.

Киевский филиал "Газораспределительные сети Украины" сообщает, что 23 апреля графики отключения газа во время технического обслуживания систем будут действовать в Буче с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица Шота Руставели, дом. 2, 4, 6, 8, 10, 12;

улица Новое Шоссе, 8а.

Специалисты также предупреждают о проведении плановых работ в селе Зрайки в Белоцерковском районе. В среду в этом населенном пункте газоснабжение будет прекращено с 8:00 до 17:00 для жителей 248 жилых домов, сообщает Politeka.

Важно: потребителей просят заблаговременно закрыть краны на отводах к газовым приборам и открывать их только по истечении указанного срока.

Кроме того, сообщается, что в городе Белая Церковь в Киевской области 23 апреля продолжатся работы, направленные на техническое обслуживание многоэтажных домов. Поэтому подача газа в доме по адресу переулок Железнодорожный, 140, которую прекратили во вторник, 22 числа, в 9:00, возобновится до 17:00 в среду.

После завершения профилактики газоснабжение будут возобновляться поэтапно.

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