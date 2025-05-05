НБУ прогнозує, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві практично неминуче.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві значною мірою сповільнилося, частину з них стримує мораторій, інші залишаються стабільними через соціально-політичні міркування, повідомляє Politeka.net.

Проте експерти зазначають, що повне уникнення зростання платіжок — малоймовірне.

Національний банк України у квітневому інфляційному звіті висловив припущення, що ціни зростатимуть у майбутньому. Хоча у 2025 році суттєвих змін не очікується, вже з 2026 року можливе поступове приведення цін до економічно обґрунтованих рівнів.

У Нацбанку визнають, що стримування тарифів допомагає контролювати інфляцію, однак це створює інші ризики. Зокрема, послаблюється фінансова стійкість енергетичних підприємств, зростає нестабільність на ринку, погіршуються умови для інвестицій, а відкладене підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві лише ускладнює ситуацію в перспективі.

Зазначимо, мораторій не поширюється на всі комунальні послуги. Фактично, єдиним значущим винятком стало підвищення вартості електроенергії для населення, що відбулося 1 червня 2024-ого. З того моменту ціна зріс із 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину — тобто більш ніж на 60%.

Також нещодавно НАК «Нафтогаз України», що фактично є монополістом на роздрібному ринку газу, оголосила про збереження тарифу на рівні 7,96 гривні за кубічний метр щонайменше до 30 квітня 2026 року.

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