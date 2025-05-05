Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве в значительной степени замедлилось, часть из них сдерживает мораторий, другие остаются стабильными из-за социально-политических соображений, сообщает Politeka.net.

Однако эксперты отмечают, что полное избегание роста платежей маловероятно.

Национальный банк Украины в апрельском инфляционном отчете предположил, что цены будут расти в будущем. Хотя в 2025 году существенных изменений не ожидается, уже с 2026 года возможно постепенное приведение цен к экономически обоснованным уровням.

В Нацбанке признают, что сдерживание тстоимости помогает контролировать инфляцию, но это создает другие риски. В частности, ослабляется финансовая устойчивость энергетических предприятий, растет нестабильность на рынке, ухудшаются условия для инвестиций, а отложенное повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве лишь усугубляет ситуацию в перспективе.

Отметим, что мораторий не распространяется на все коммунальные услуги. Фактически, единственным значимым исключением стало повышение стоимости электроэнергии для населения, состоявшееся 1 июня 2024 года. С того момента цена выросла с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час — то есть более чем на 60%.

Также недавно НАК «Нафтогаз Украины», фактически монополист на розничном рынке газа, объявила о сохранении стоимости на уровне 7,96 гривны за кубический метр по меньшей мере до 30 апреля 2026 года.

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