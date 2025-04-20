Робота для пенсіонерів в Києві пропонується низкою компаній, зарплата та умови різняться.

Пенсії досить низькі, тому все більше літніх людей змушені шукати додаткові джерела доходу, знайдеться цікава робота для пенсіонерів в Києві, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька оголошень та знайшли привабливі вакансії.

Робоче місцеі пропонується для тих, хто шукає тимчасовий підробіток. В аграрному секторі з'явилась вакансія грибовода. Роботодавець шукає працівників для збору врожаю. Основне завдання — тільки збір продукції, без супутніх обов’язків.

Бажаним є досвід у сільському господарстві або аграрній сфері, однак він не є обов’язковим — усіх охочих навчають на місці за рахунок компанії.

Оплата праці — від 25 000 до 35 000 гривень, залежно від обсягу зібраного продукту. Також передбачені премії за результативність.

Робота вахтовим методом у спеціальних камерах вирощування. Працівникам надається:

безкоштовне проживання в гуртожитку;

часткова компенсація триразового харчування.

Робота для пенсіонерів в Києві знайдеться для комірника на склад. Компанія пропонує з арплату від 23 до 27 тисяч гривень, офіційне працевлаштування з першого дня, вчасну виплату зарплати, гнучкий графік, спецодяг та харчування. За потреби можуть надати житло. Також обіцяють можливість займатись у спортзалі, знижки на медичні послуги, страхування та товари фірми.

Працівник складу повинен буде приймати та відвантажувати товар, переміщувати його, збирати замовлення, стежити за цілісністю продукції та прибирати на складі. Потрібен досвід на складі, вміння працювати в команді та відсутність шкідливих звичок.

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