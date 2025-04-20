Работа для пенсионеров в Киеве предлагается рядом компаний, зарплата и условия отличаются.

Пенсии достаточно низкие, поэтому все больше пожилых людей вынуждены искать дополнительные источники дохода, найдется интересная работа для пенсионеров в Киеве, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько объявлений и обнаружили привлекательные вакансии.

Рабочее место предлагается для тех, кто ищет временную подработку. В аграрном секторе появилась вакансия грибовода. Работодатель ищет работников для сбора урожая. Основная задача – только сбор продукции, без сопутствующих обязанностей.

Желателен опыт в сельском хозяйстве или аграрной сфере, однако он не обязателен — всех желающих обучают на месте за счет компании.

Оплата труда – от 25 000 до 35 000 гривен, в зависимости от объема собранного продукта. Также предусмотрены премии за результативность.

Работа вахтовым методом в специальных камерах выращивания. Работникам предоставляется:

бесплатное проживание в общежитии;

частичная компенсация трехразового питания.

Работа для пенсионеров в Киеве найдется для кладовщика на склад. Компания предлагает с зарплату от 23 до 27 тысяч гривен, официальное трудоустройство с первого дня, своевременную выплату зарплаты, гибкий график, спецодежду и питание. При необходимости могут предоставить жилье. Также обещают заниматься в спортзале, скидки на медицинские услуги, страхование и товары фирмы.

Работник склада должен будет принимать и отгружать товар, перемещать его, собирать заказы, следить за целостностью продукции и убирать на складе. Нужен опыт на складе, умение работать в команде и отсутствие вредных привычек.

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