В 2025 году стартовал новый этап помощи в аренде жилья в Киеве, которую реализует благотворительный фонд «Право на защиту» в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает не только столицу и Киевщину, но распространяется на Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую и Запорожскую области.

Программа предусматривает компенсацию расходов сроком на шесть месяцев. Основные участники — внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и вернувшиеся в Украину граждане после вынужденной эвакуации. Право на участие имеют те, кто проживает в местах временного пребывания (в частности, модульных городках, детсадах, школах, медучреждениях и т.п.), которые не приспособлены к длительному проживанию или рискуют быть выселены из таких мест. Также поддержка доступна переселенцам, которые арендуют жилье с плохими условиями или могут его потерять.

Участие в программе могут принимать только семьи, ранее не получавшие подобную поддержку или государственные субсидии на аренду. Деньги предоставляются главе семьи через цифровой кошелек Vibrant — в формате цифровых долларов США. После подтверждения заявки участник получит SMS с инструкцией по загрузке приложения.

Подать заявку на получение пособия по аренде жилья в Киеве можно, заполнив анкету по соответствующей ссылке.

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