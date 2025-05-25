Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве предоставляется обмен на помощь по дому или уход.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве доступно сразу в нескольких вариантах, сообщает Politeka.

Людям, потерявшим дом из-за войны, предлагают жилищные условия в обмен на помощь в быту.

В частности, женщине в возрасте 45–50 лет предлагают бесплатное проживание со всеми удобствами в обмен на пособие по уходу за человеком с инвалидностью.

В другом объявлении жилье предлагается женщине-переселенце с ребенком – в спокойном частном доме, где есть все необходимое для жизни. Хозяева оплачивают коммунальные услуги, обеспечивают едой, гигиеной и готовы предоставить землю под огород. Также упоминается возможность хозяйства.

Еще один вариант – квартира-студия для женщины или матери с ребенком, с возможностью финансовой поддержки и пособий по трудоустройству.

Все предложения имеют индивидуальные условия, поэтому для уточнения деталей следует обращаться за указанными контактами.

Такие инициативы – важная поддержка для тех, кто ищет бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве в условиях сложной жизненной ситуации.

Все предложения индивидуальны, поэтому важно обсуждать условия проживания напрямую с собственниками.

Это шанс для ВПЛ в сложное время найти крышу над головой без финансовой нагрузки. Однако следует быть внимательными и проверять добросовестность предложений перед тем, как принимать решение о переезде.

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