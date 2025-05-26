Подорожание проезда в Киевской области уже произошло и это заметно влияет на финансы местных жителей, поэтому люди возмущены изменениями.

Подорожание проезда в Киевской области объясняют резким ростом цен на топливо, запчасти и энергоносители, что оказало существенное влияние на работу перевозчиков, сообщает Politeka.

Еще в феврале 2025 года произошло подорожание проезда в Киевской области в пригородных маршрутках. Это решение вызвало большой резонанс среди пассажиров, ведь для многих оно означает дополнительные расходы на ежедневные передвижения по городу или региону.

Стоимость билетов выросла в среднем на 10-25 гривен в зависимости от маршрута. В частности, рейс из Вишневого в столицу (Контрактовая площадь) поднялся с 35 до 50, а из Василькова — с 50 до 75 грн. По направлениям Ирпеня, Бучи и Ворзеля цены теперь колеблются от 60 до 80 гривен, в зависимости от расстояния.

Перевозчики акцентируют внимание на том, что это вынужденный шаг, призванный сохранить количество рейсов и избежать перебоев в транспортном сообщении. Однако это не устраняет недовольство местных, ведь качество перевозок остается на том же уровне.

Подорожание проезда в Киевской области не обошло и саму столицу. там, хоть и не поднимали тарифы, но люди тоже платят немало. Сейчас одна поездка стоит восемь гривен в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро, ​​а поездка по городской электричке — 15.

Жители города могут пользоваться проездными билетами в месяц или половину месяца, которые действуют как на один вид транспорта, так и на несколько одновременно.

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