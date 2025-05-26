Ограничения движения в Киеве происходят довольно часто, ведь постоянно нужно чинить дорожное покрытие, так что рассказываем кого это коснется на этот раз.

Ограничения движения в Киеве продлятся с 23 мая до 5 июня и 1 сентября и охватят несколько улиц, сообщает Politeka.

Как информируют в коммунальном предприятии «Киевавтодор», частично ограничение движения в Киеве коснутся улицы Остафия Дашкевича. Неудобства придется терпеть до 5 июня.

В то же время, с 24 мая и до 1 сентября, на улице Елизаветы Чавдар также введут ограничение движения в Киеве из-за капитального ремонта. Работы на этих участках призваны не только улучшить состояние дорог, но и сделать более удобными и безопасными для водителей и пешеходов.

На Остафия Дашкевича не будет ездить транспорт из-за ремонта дороги на участке от Черных Запорожцев до перекрестка из Князя Романа Мстиславича. Из-за того, что работы будут выполняться поэтапно, полного перекрытия дороги не предполагают.

Тем не менее, водителям все же следует учитывать, что проезд будет затруднен, а потому лучше планировать поездки с учетом этих изменений, чтобы избежать лишних пробок и нервов.

Что касается Елизаветы Чавдар, здесь дорожники КП ШЭУ Дарницкого района начинают текущий ремонт, включающий обновление смотровых колодцев, ливнеприемников, а также укладку нового верхнего слоя асфальтобетона.

Кроме того, восстановят тротуары, а также обеспечат условия безбарьерности, сделав пониженные бордюры на пешеходных переходах и установив тактильную навигацию для людей с нарушениями зрения.

В «Киевавтодор» извиняются за временные неудобства и просят киевлян учитывать все эти временные неудобства при планировании передвижения по городу. Они уверяют, что все это проводятся для улучшения дорожной инфраструктуры, а конечная цель – сделать городские дороги более надежными и удобными для всех участников.

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