Отключение света в Винницкой области является частью общей стратегии по улучшению энергетической инфраструктуры региона.

Отключение света в Винницкой области затронут жителей города Ладыжин, сообщает Politeka.

Жителям следует подготовиться к временным перебоям в электроснабжении в период с 9 по 13 июня 2025 года. Как сообщают местные энергетики, в этот период запланировано проведение технических работ на сетях, требующих обесточивания ряда улиц.

Наиболее масштабные отключения будут касаться улицы Героев Небесной Сотни – здесь не будет света ежедневно с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

Кроме этого, в понедельник, 9 июня, в промежутке с 11:00 до 13:00 будет отсутствовать электроснабжение еще на пяти улицах: Наконечной, Набережной, Почтовой, Соборной и Живописной.

Официальный график выглядит так:

09.06.2025 г.

– с 08:00 до 17:00 – ул. Героев Небесной Сотни;

– с 11:00 до 13:00 – ул. Наконечного, Набережная, Почтовая, Соборная, Живописная.

10.06–13.06.2025 г.

– ежедневно с 08:00 до 17:00 – ул. Героев Небесной Сотни.

По словам энергетиков, эти работы производятся в рамках планового технического обслуживания электросетей. Целью является обеспечение стабильной и бесперебойной подачи электроэнергии в дальнейшем.

Отключение света в Винницкой области – часть общей стратегии улучшения энергетической инфраструктуры региона. Потребителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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