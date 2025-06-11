Новий графік руху потягів з Києва дозволить краще задовольнити потреби пасажирів у літній сезон.

У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку «Укрзалізниця» запроваджує додатковий експрес та впроваджує новий графік руху поїздів з Києва, повідомляє видання Politeka.net.



Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

У зв’язку з підвищеним попитом на напрямку Київ-Львів, «Укрзалізниця» впроваджує додаткові причіпні вагони до складу транзитних поїздів. Оновлений розклад дозволить краще задовольнити потреби пасажирів у літній сезон.

На маршруті курсуватимуть фірмові вагони першого класу, включно з купейними та, за окремими датами, СВ-вагонами. Усі вагони обладнані системою кондиціонування повітря для комфортної подорожі.

Новий графік руху потягів з Києва виглядатиме наступним чином:

№79/80 «Січеслав» (Дніпро — Львів):

Відправлення зі столиці — 06:08, прибуття до Львова — 13:01

Зворотно зі Львова — 14:50, прибуття до столиці — 21:49

№749/750 Київ — Чоп:

Відправлення зі столиці — 13:19, прибуття до Львова — 19:43

Зі Львова — 10:19, прибуття до Києва — 16:41

Важливо: купейні вагони курсуватимуть у сидячому форматі, тобто без можливості розміщення у спальному режимі. При бронюванні квитків зверніть увагу на розташування місць: непарні — біля вікна, парні — біля дверей купе.

Квитки вже доступні до продажу:

у мобільному застосунку «Укрзалізниці»

на сайті

у залізничних касах по всій Україні.

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