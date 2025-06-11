В связи с ростом пассажиропотока «Укрзализныця» вводит дополнительный экспресс и вводит новый график движения поездов из Киева, сообщает издание Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
В связи с повышенным спросом в направлении Киев-Львов, «Укрзализныця» внедряет дополнительные прицепные вагоны в состав транзитных поездов. Обновленное расписание позволит лучше удовлетворить потребности пассажиров в летний сезон.
На маршруте будут курсировать фирменные вагоны первого класса, включая купейные и, по отдельным датам, СВ-вагоны. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха для комфортного путешествия.
Новый график движения поездов из Киева будет выглядеть следующим образом:
№79/80 «Сичеслав»:
- Отправление из столицы - 06:08, прибытие во Львов - 13:01
- Обратно - 14:50, прибытие в столицу - 21:49
№749/750:
- Отправление из столицы - 13:19, прибытие во Львов - 19:43
- Со Львова - 10:19, прибытие в столицу - 16:41
Важно: купейные вагоны будут курсировать в сидячем формате , то есть без возможности размещения в спальном режиме. При бронировании билетов обратите внимание на расположение мест: нечетные – у окна, парные – у дверей купе.
Билеты уже доступны к продаже:
- в мобильном приложении «Укрзализныци»
- на сайте
- в железнодорожных кассах по всей Украине.
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