Новый график движения поездов из Киева позволит лучше удовлетворить потребности пассажиров в летний сезон.

В связи с ростом пассажиропотока «Укрзализныця» вводит дополнительный экспресс и вводит новый график движения поездов из Киева, сообщает издание Politeka.net.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В связи с повышенным спросом в направлении Киев-Львов, «Укрзализныця» внедряет дополнительные прицепные вагоны в состав транзитных поездов. Обновленное расписание позволит лучше удовлетворить потребности пассажиров в летний сезон.

На маршруте будут курсировать фирменные вагоны первого класса, включая купейные и, по отдельным датам, СВ-вагоны. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха для комфортного путешествия.

Новый график движения поездов из Киева будет выглядеть следующим образом:

№79/80 «Сичеслав»:

Отправление из столицы - 06:08, прибытие во Львов - 13:01

Обратно - 14:50, прибытие в столицу - 21:49

№749/750:

Отправление из столицы - 13:19, прибытие во Львов - 19:43

Со Львова - 10:19, прибытие в столицу - 16:41

Важно: купейные вагоны будут курсировать в сидячем формате , то есть без возможности размещения в спальном режиме. При бронировании билетов обратите внимание на расположение мест: нечетные – у окна, парные – у дверей купе.

Билеты уже доступны к продаже:

в мобильном приложении «Укрзализныци»

на сайте

в железнодорожных кассах по всей Украине.

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