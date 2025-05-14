Пасажирам показали новий графік електричок на Київщині, тож розповідаємо, кому з місцевих мешканців варто готуватися до змін.

Новий графік електричок на Київщині передбачає, що у столиці оновили маршрути міського складу, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Kyiv City Express, новий графік електричок на Київщині розпочався з 6 травня 2025 року. Зміни торкнулися однієї з ключових станцій у системі кільцевої залізниці «Святошин».

Новий графік електричок на Київщині покликаний покращити пересадки між рейсами та зробити поїздки зручнішими для пасажирів, які їздять на роботу чи по інших справах щоденно. А таких тут, між іншим, близько десяти тисяч щодня.

Зважаючи на нововведення поїзди міського транспорту на станції «Святошин» тепер прибувають лише на першу або другу колії центральної платформи. Це дозволяє не витрачати час на додаткові переходи, а одразу сісти на потрібний приміський рейс.

Дане рішення ухвалили не просто для зручності, а як частину ширшого оновлення, що стосується руху поїздів на західному напрямку. Окрім цього, тепер з зазаченої станції легко пересісти на потяги, які прямують у напрямках Тетерева, Бучі, Немішаєвого та Коростеня.

Рейси виконуються в різний час доби, тому навіть у вечірні години можна без проблем дістатися з міста в передмістя. У зворотному напрямку, тобто до столиці, ситуація така ж зручна. Поїзди з Тетерева, Немішаєвого, Коростеня та Борщагівки мають передбачені зупинки на «Святошині».

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