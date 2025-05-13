Подорожчання проїзду в Київській області стало однією з найбільш актуальних тем для розмов.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося мешканців Фастова з 1 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Саме з цього дня вартість проїзду в міських автобусах зросла до 15 гривень.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Фастівської міської ради, керуючись нормами чинного законодавства та Методикою розрахунку тарифів, затвердженою Міністерством транспорту України. У міськраді зазначають, що підвищення обумовлене суттєвим зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, збільшенням витрат на технічне обслуговування транспорту, подорожчанням запчастин та іншими витратами, необхідними для стабільного функціонування перевезень.

Новий тариф має забезпечити безперебійну роботу міських автобусів, а також підтримку технічного стану транспортних засобів відповідно до вимог безпеки. При цьому влада закликає громадян із розумінням поставитися до змін, адже ціни на ринку постійно зростають, і економічно обґрунтований тариф є необхідною умовою збереження якості послуг.

Детальніше з економічним обґрунтуванням змін можна ознайомитися у рішенні виконавчого комітету №214 від 23 квітня 2025 року.

Отже, подорожчання проїзду в Київській області — це результат комплексних економічних чинників, які впливають на транспортну сферу.

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