Нова система оплати проїзду на Київщині має на меті зробити користування громадським транспортом зручнішим, контрольованим та ефективним.

Нова система оплати проїзду на Київщині стосується міста Біла Церква, повідомляє Politeka.

За інформацією Білоцерківської міської територіальної громади, в громадському транспорті міського та приміського сполучення з’явиться автоматизована система обліку оплати проїзду (АСООП). Йдеться про електронний квиток, який дозволить значно покращити контроль за пасажиропотоком, обліком наданих послуг та витратами на перевезення пільговиків.

Процес забезпечить зручну та прозору плату в тролейбусах і автобусах, допоможе оптимізувати роботу перевізників і дозволить міськраді точно оцінювати реальні потреби в перевезеннях. В АСООП передбачено встановлення валідаторів, видачу електронних карток для пільгових категорій населення, обмеження кількості пільгових поїздок і формування точних звітів для фінансового контролю.

Також планується затвердити технічні вимоги до обладнання, умови проведення конкурсу з відбору оператора та типову форму договору між перевізниками, оператором і міською владою. Акцент зроблено на пошуку відповідального і технічно підготовленого виконавця — з досвідом і ресурсами для стабільного запуску.

За словами представників місцевої влади, нова система оплати проїзду на Київщині має на меті зробити користування громадським транспортом зручнішим, контрольованим та ефективним як для пасажирів, так і для міста.

Проєкт надішлють державній регуляторній службі на узгодження, після чого винесуть на розгляд міській раді та виконавчому комітету.

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