Новая система оплаты проезда на Киевщине имеет целью сделать пользование общественным транспортом более удобным, контролируемым и эффективным.

Новая система оплаты проезда в Киевской области касается города Белая Церковь, сообщает Politeka.

По информации Белоцерковского городского территориального общества , в общественном транспорте городского и пригородного сообщения появится автоматизированная система учета оплаты проезда (АСООП). Речь идет об электронном билете, который позволит значительно улучшить контроль за пассажиропотоком, учетом предоставленных услуг и расходами по перевозке льготников.

Процесс обеспечит удобную и прозрачную плату в троллейбусах и автобусах, поможет оптимизировать работу перевозчиков и позволит горсовету оценить реальные потребности в перевозках. В АСООП предусмотрено установление валидаторов, выдачу электронных карт для льготных категорий населения, ограничение количества льготных поездок и формирование точных отчетов для финансового контроля.

Также планируется утвердить технические требования к оборудованию, условия проведения конкурса по отбору оператора и типовую форму договора между перевозчиками, оператором и городскими властями. Акцент сделан на поиске ответственного и технически подготовленного исполнителя с опытом и ресурсами для стабильного запуска.

По словам представителей местных властей, новая система оплаты проезда на Киевщине имеет целью сделать пользование общественным транспортом более удобным, контролируемым и эффективным как для пассажиров, так и для города.

Проект направят государственной регуляторной службе на согласование, после чего вынесут на рассмотрение городскому совету и исполнительному комитету.

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