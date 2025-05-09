У даний момент гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві стає рятівним колом для деяких категорій населення, адже ми живемо в непростих умовах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надаються соціально незахищеним громадянам, яким важко покрити свої базові потреби, повідомляє Politeka.

Через війну та економічні труднощі в країні багато людей мають проблеми з доступом до продуктів харчування та ліків. Для таких випадків у столиці організовано пункти, де людям надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві.

Отримати безкоштовну підтримку можуть не лише літні люди, а й ті, які потрапляють у категорії з особливими потребами. Це в першу чергу стосується осіб з інвалідністю, самотніх людей похилого віку, сімей з дітьми, які мають інвалідність, а також паліативних хворих.

Також важливим критерієм є низький рівень доходу: якщо він не перевищує двох прожиткових мінімумів, то людина може звертатися за підтримкою.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається за такими адресами: Київський міський територіальний центр соціального обслуговування, Котельникова, 32/11, 044 450 91 66; Голосіївський район, Л. Толстого, 25/2, 044 235 00 40; Дарницький - Вербицького, 9-І, 044 562 47 30; Деснянський - Будищанська, 4, 044 533 72 51.

Дніпровський - Курнатовського, 7-А, 044 512 00 35; Оболонський - Озерна, 18-А, 044 414 09 41; Печерський - Бойчука (Кіквідзе), 11-А, 066 733 07 30; Подільський - Братська, 15/9, 044 425 05 12; Святошинський - Жмеринська, 22-А, 044 405 92 75; Солом’янський - В. Гавела, 83-А, 044 497 73 27; Шевченківський - Сальського, 11-А, 044 467 00 14.

Для отримання продуктових наборів необхідно звернутися до зазначених центрів, де можна заповнити заяву та отримати консультацію.

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