Підвищення тарифів на газ у Києві можуть відчути лише через запровадження нової платіжки.

Підвищення тарифів на газ у Києві не відбудеться, проте частина місцевих жителів заплатить в кінці травня більше через запровадження нової платіжки, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосили в прес-службі "Нафтогаз".

З травня 2025 року "Нафтогаз України" залишає незмінною вартість блакитного палива для побутових споживачів. Ціна, яка діяла раніше, продовжить бути актуальною — 7,96 гривні за кубометр. Як повідомляється, згідно з ухваленим рішенням регулятора, чинний тариф залишатиметься в силі щонайменше до 30 квітня 2026 року.

"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах", - підкреслили у Нафтогазі.

Підвищення тарифів на газ у Києві можуть відчути лише через запровадження нової платіжки. Так, в травні українці, які мешкають у багатоквартирних будинках, отримуватимуть нову платіжку, яка стосуватиметься технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Сума в такій платіжці залежатиме від довжини труб, кількості з'єднань та кранів у будівлі й буде розподілена серед усіх мешканців.

Важливо зазначити, що ця "третя платіжка" не буде виставлятися щомісяця. Рахунки будуть нараховуватися раз на кілька років, залежно від віку газових мереж:

Якщо газові мережі мають більше 25 років — рахунок буде виставлятися раз на три роки .

— рахунок буде виставлятися . Якщо ж мережі новіші — раз на п'ять років.

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