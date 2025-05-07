Повышение тарифов на газ в Киеве могут почувствовать только через введение новой платежки.

Повышение тарифов на газ в Киеве не состоится, однако часть местных жителей заплатит в конце мая больше из-за введения новой платежки, сообщает Politeka.net.

Об этом объявили в пресс-службе "Нафтогаза".

С мая 2025 года "Нефтегаз Украины" оставляет неизменной стоимость голубого топлива для бытовых потребителей. Действовавшая ранее цена продолжит быть актуальной — 7,96 гривны за кубометр. Как сообщается, согласно принятому решению регулятора, действующий тариф будет оставаться в силе, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года.

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях", - подчеркнули в Нафтогазе.

Повышение тарифов на газ в Киеве могут почувствовать только из-за введения новой платежки. Так, в мае украинцы, проживающие в многоквартирных домах, будут получать новую платежку, касающуюся технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. Сумма будет зависеть от длины труб, количества соединений и кранов в здании и будет распределена среди всех жителей.

Важно отметить, что эта "третья платежка" не будет выставляться ежемесячно. Счета будут начисляться раз в несколько лет , в зависимости от возраста газовых сетей:

Если у газовых сетей больше 25 лет — счет будет выставляться раз в три года .

— счет будет выставляться . Если же сети поновее — раз в пять лет.

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