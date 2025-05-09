В настоящее время гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве становится спасительным кругом для некоторых категорий населения, ведь мы живем в непростых условиях.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве оказывается социально незащищенным гражданам, которым трудно покрыть свои базовые нужды, сообщает Politeka.

из-за войны и экономические трудности в стране многие имеют проблемы с доступом к продуктам питания и лекарствам. Для таких случаев в столице организованы пункты, где людям оказывается гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве.

Получить бесплатную поддержку могут не только пожилые люди, но и те, кто попадает в категории с особыми потребностями. Это в первую очередь касается лиц с инвалидностью, одиноких пожилых людей, семей с детьми, которые имеют инвалидность, а также паллиативных больных.

Также важным критерием является низкий уровень дохода: если он не превышает двух прожиточных минимумов, человек может обращаться за поддержкой.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется по следующим адресам: Киевский городской территориальный центр социального обслуживания, Котельникова, 32/11, 044 450 91 66; Голосеевский район, Л.А. Толстого, 25/2, 044 235 00 40; Дарницкий – Вербицкого, 9-І, 044 562 47 30; Деснянский – Будищанская, 4, 044 533 72 51.

Днепровский – Курнатовского, 7-А, 044 512 00 35; Оболонский – Озерная, 18-А, 044 414 09 41; Печерский – Бойчука (Киквидзе), 11-А, 066 733 07 30; Подольский – Братская, 15/9, 044 425 05 12; Святошинский – Жмеринская, 22-А, 044 405 92 75; Соломенский – В. Гавела, 83-А, 044 497 73 27; Шевченковский – Сальского, 11-А, 044 467 00 14.

Для получения продуктовых наборов необходимо обратиться в указанные центры, где можно заполнить заявление и получить консультацию.

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