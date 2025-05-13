Подорожание проезда в Киевской области стало одной из наиболее актуальных тем для разговоров.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось жителей Фастова с 1 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Именно с этого дня стоимость проезда в городских автобусах выросла до 15 гривен.

Такое решение принял исполнительный комитет Фастовского городского совета , руководствуясь нормами действующего законодательства и Методикой расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта Украины. В горсовете отмечают, что повышение обусловлено существенным ростом стоимости горюче-смазочных материалов, увеличением затрат на техническое обслуживание транспорта, подорожанием запчастей и другими расходами, необходимыми для стабильного функционирования перевозок.

Новый тариф должен обеспечить бесперебойную работу городских автобусов, а также поддержание технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями безопасности. При этом власти призывают граждан с пониманием отнестись к изменениям, ведь цены на рынке постоянно растут, и экономически обоснованный тариф является необходимым условием сохранения качества услуг.

Детальнее с экономическим обоснованием изменений можно ознакомиться в решении исполнительного комитета №214 от 23 апреля 2025 года.

Следовательно, подорожание проезда в Киевской области — результат комплексных экономических факторов, влияющих на транспортную сферу.

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