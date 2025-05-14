Новый график электричек Киевской области предусматривает, что в столице обновили маршруты городского состава, сообщает Politeka.

Как сообщает прессслужба Kyiv City Express, новый график электричек в Киевской области начался с 6 мая 2025 года. Изменения затронули одну из ключевых станций в системе кольцевой железной дороги «Святошин».

Новый график электричек в Киевской области призван улучшить пересадки между рейсами и сделать поездки более удобными для пассажиров, которые ездят на работу или по другим делам ежедневно. А таких здесь, между прочим, около десяти тысяч в день.

Учитывая нововведения, поезда городского транспорта на станции «Святошин» теперь прибывают только на первый или второй путь центральной платформы. Это позволяет не тратить время на дополнительные переходы, а сразу сесть на нужный пригородный рейс.

Данное решение было принято не просто для удобства, а как часть более широкого обновления, касающегося движения поездов на западном направлении. Кроме этого, теперь с заказанной станции легко пересесть на поезда, направляющиеся в направления Тетерева, Бучи, Немешаево и Коростеня.

Рейсы выполняются в разное время суток, поэтому даже в вечерние часы можно без проблем добраться из города в пригород. В обратном направлении, то есть в столицу, ситуация так же удобна. Поезда из Тетерева, Немешаево, Коростеня и Борщаговки предусмотрены остановки на «Святошине».

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