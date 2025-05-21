Запровадження нового графіка поїздів у Полтаві пов'язане з оптимізацією руху транспорту в напрямку обласного центру.

Із 9 червня 2025 року набуде чинності новий графік поїздів у Полтаві, повідомляє Politeka.

Зокрема, за інформацією залізничного вокзалу «Кременчук» зміни стосуватимуться приміського потяга №7006 сполученням Кременчук–Полтава.

Як повідомили на вокзалі, час відправлення цього потяга з Кременчука буде перенесено на 5:31 замість нинішніх 5:47. Відповідно, у Полтаву поїзд прибуватиме раніше – о 7:46.

Зміна графіка пов’язана з оптимізацією руху транспорту в напрямку обласного центру та підвищенням зручності для пасажирів, які добираються до Полтави на роботу або у справах.

Укрзалізниця закликає українців звернути увагу на оновлений розклад, аби не проґавити свій транспорт. Відповідна інформація вже з’явилася в касах та довідковій службі вокзалу. Крім того, оновлення графіків торкнуться й інших напрямків, про що буде повідомлено додатково.

Новий графік поїздів у Полтаві дозволить покращити з’єднання між містами регіону та зробити ранкові подорожі зручнішими для пасажирів. Залізничники закликають заздалегідь перевіряти розклад на офіційному сайті Укрзалізниці або звертатися до довідкових служб вокзалів.

У разі додаткових змін у графіку, пасажирів проінформують завчасно через офіційні джерела Укрзалізниці.

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