Введение нового графика поездов в Полтаве связано с оптимизацией движения транспорта в направлении областного центра.

С 9 июня 2025 вступит в силу новый график поездов в Полтаве, сообщает Politeka.

В частности, по информации железнодорожного вокзала «Кременчуг», изменения будут касаться пригородного поезда №7006 сообщением Кременчуг-Полтава.

Как сообщили на вокзале, время отправления этого состава из Кременчуга будет перенесено на 5:31 вместо нынешних 5:47.

Изменение графика связано с оптимизацией движения транспорта в направлении областного центра и повышением удобства для пассажиров, которые добираются в Полтаву на работу или по делам.

Укрзализныця призывает украинцев обратить внимание на обновленное расписание, чтобы не упустить свой транспорт. Соответствующая информация уже появилась в кассах и в справочной службе вокзала. Кроме того, обновление графиков коснутся и других направлений, о чем будет сообщено дополнительно.

Новый график поездов в Полтаве позволит улучшить соединение между городами региона и сделать утренние поездки более удобными для пассажиров. Железнодорожники призывают заранее проверять расписание на официальном сайте Укрзализныци или обращаться в справочные службы вокзалов.

В случае дополнительных изменений в графике пассажиров проинформируют заблаговременно через официальные источники Укрзализныци.

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