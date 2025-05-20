Якщо ви в пошуках безкоштовного житла для ВПО в Полтаві, то є варіанти, які можуть вам підійти.

У травні з’явилися нові варіанти безкоштовного житла для ВПО в Полтаві та навколишніх селах, повідомляє Politeka.

Люди, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, можуть знайти прихисток, підтримку та можливість відновити своє життя у сільській місцевості з людяними та чуйними господарями.

Перший варіант — приватний будинок у Полтавському районі. У будинку є вода, каналізація, газове опалення, а також великий город. На подвір’ї живуть кури, собака і коти. Власниця шукає людину для спільного проживання та взаємної допомоги. У селі є все необхідне: магазини, школа, садок, а до Полтави всього 17 км — маршрутки курсують 17 разів на день.

Інша пропозиція — житло для пари пенсіонерів або однієї людини. Це невеликий будинок із загальною кімнатою, кухнею, коморою, яку можна переобладнати у ванну, і просторим подвір’ям. На території є сараї, погріб, літня кухня, город. Будинок потребує часткового ремонту, але господарі готові надати все необхідне — від меблів до інструментів і продуктів. Газ тимчасово відключено, але за умов довготривалого проживання його можна підключити. Важливо не пропонується чоловікам призовного віку без права на відстрочку.

Також у регіоні пропонуються два варіанти будинків: один — повністю облаштований для спільного проживання, інший — вільний, потребує облаштування, але поруч із першим. Господар готовий допомогти з ремонтом, головна вимога — порядність і взаєморозуміння.

Ці пропозиції доводять: безкоштовне житло для ВПО в Полтаві — це реальна можливість отримати дах над головою.

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