Если вы в поисках бесплатного жилья для ВПЛ в Полтаве, то есть варианты, которые могут вам подойти.

В мае появились новые варианты бесплатного жилья для ВПЛ в Полтаве и окрестных селах, сообщает Politeka.

Люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, могут найти убежище, поддержку и возможность восстановить свою жизнь в сельской местности с человечными и отзывчивыми хозяевами.

Первый вариант – частный дом в Полтавском районе. В здании есть вода, канализация, газовое отопление, а также большой огород. Во дворе живут куры, собака и кошки. Владелец ищет человека для совместного проживания и взаимной помощи . В селе есть все необходимое: магазины, школа, садик, а в Полтаву всего 17 км – маршрутки курсируют 17 раз в день.

Другое предложение – жилье для пары пенсионеров или одного человека . Это небольшой дом с общей комнатой, кухней, кладовой, которую можно переоборудовать в ванную, и просторным двором. На территории есть сараи, погреб, летняя кухня, огород. Дом требует частичного ремонта, но хозяева готовы предоставить все необходимое – от мебели до инструментов и продуктов. Газ временно отключен, но при длительном проживании его можно подключить. Важно: не предлагается мужчинам призывного возраста без права на отсрочку.

Также в регионе предлагаются два варианта домов : один полностью обустроен для совместного проживания, другой свободен, требует обустройства, но рядом с первым. Хозяин готов помочь с ремонтом, главное требование – порядочность и взаимопонимание .

Эти предложения доказывают: бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве – это реальная возможность получить крышу над головой.

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