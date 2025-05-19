Новоприбулим мешканцям міста надають безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві, тож розповідаємо детальніше про цю ініціативу.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві залишаються однією з найнеобхідніших форм підтримки для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

І хоча така допомога здається базовою, вона часто стає рятівною для пенсіонерів, людей з інвалідністю та переселенців, які втратили звичний спосіб життя через війну.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надає благодійний фонд "Карітас". Вони розпочали нову хвилю реєстрації для отримання гарячих обідів та продовольчих наборів. Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві доступні лише тим, хто відповідає певним критеріям.

Серед них особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також самотні люди похилого віку від шістдесяти років. Також у списку отримувачів — внутрішньо переміщені особи, які належать до вразливих категорій.

Отримати їжу можна за адресою вулиця Семена Антонця, 24. Роздача відбувається щоденно у визначений час, з тринадцятої до чотирнадцятої години. Важливо приходити вчасно та мати при собі повний пакет документів. Потрібно пред’явити паспорт, ідентифікаційний код та офіційне підтвердження приналежності до тієї категорії, яка має право на допомогу.

Особлива увага приділяється тим, хто ще не користувався цією програмою або не отримував обіди після травня минулого року. Участь у програмі дозволяється лише новим бенефіціарам або тим, хто звертається вперше за тривалий період. Якщо виникли питання, звернутися за роз’ясненням можна телефоном за номером 050 888 70 29.

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