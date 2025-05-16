Подорожчання продуктів в травні в Полтавській області вже змушує місцевих мешканців ретельніше ставитися до покупок.

Подорожчання продуктів в травні в Полтавській області зафіксовано насамперед у категорії м’ясної продукції та хліба, тоді як ціни на деякі крупи та яйця залишилися стабільними або навіть знизилися, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Серед копчених ковбас найбільше зросла «Алан Брауншвейська сирокопчена» — з 1042,90 грн до 1084,90 за кг. Стабільною залишилася варено-копчена «Глобіно» (1 кг — 282 гривні), проте фасована упаковка 460 г зросла з 125,61 до 153,59. Серед варених ковбас незначне подорожчання зафіксовано у «Алан Лікарської» — з 430,06 грн до 443,33 за кг. Натомість «Ашан Лікарська» зменшилася в ціннику — з 344,90 до 289, а «Глобино» знизилася з 303,35 до 299 за кг.

Серед олії — зростання вартості на «Олейну»: з 77,03 гривень до 79,80 за 850 мл. «Щедрий Дар» майже не змінився в ціні — з 80,36 грн до 80,66. Манка лишилася стабільною — середня ціна 28,61 проти 28,65 у квітні.

Яйця навпаки подешевшали: «Квочка» (С1, 10 шт) — з 73,80 грн до 62,90. Яйця «Ясенсвіт» у фасуванні 10, 18 і 30 шт або зберегли квітневий рівень, або знизились незначно.

Ціни на хліб пшеничний продовжують зростати: нарізка 650 г — з 41,53 гривні до 43,65, «ЦарХліб» — з 43,38 до 47,17. Макарони теж подорожчали — з 34,50 до 35,23.

Загалом подорожчання продуктів в травні в Полтавській області стосується насамперед м’ясної продукції та хліба, тоді як яйця та крупи залишаються більш доступними для споживача.

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