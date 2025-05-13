Відключення світла в Полтавській області 14 травня проводиться в межах річної програми ремонтів оператора системи розподілу.

Відключення світла в Полтавській області 14 травня відбудеться у зв’язку з проведенням капітальних ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

АТ «Полтаваобленерго», як передає Скороходівська громада, попереджає мешканців про можливі тимчасові перерви в електропостачанні, які триватимуть орієнтовно з 08:00 до 20:00.

Зокрема, електропостачання буде відсутнє у місті Кременчук (вулиці Євгена Патона, Олексія Древаля, Кузьми Скрябіна), а також у селах Нова Знам’янка, Піщане, Білецьківка, Бурти, Маламівка, Підгірне, Майбородівка, Петрівка та в смт Чутове й Скороходове. Серед вулиць, які потраплять під відключення, – Великий Шлях, Гоголя, Приміська, П’ятихатська, Затишна, Катерини Білокур, Національної гвардії України, Лісова, Свободи, Незалежності, Шкільна та інші.

Відключення світла в Полтавській області 14 травня проводиться в межах річної програми ремонтів оператора системи розподілу. Метою є капітальний ремонт мереж і розчищення трас повітряних ліній, що має забезпечити надійне електропостачання у подальшому.

Споживачів просять врахувати цю інформацію при плануванні побутових та господарських справ. У разі виникнення додаткових питань рекомендується звертатися до контакт-центру АТ «Полтаваобленерго».

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