Отключение света в Полтавской области 14 мая производится в рамках годовой программы ремонтов оператора системы распределения.

Отключение света в Полтавской области 14 мая произойдет в связи с проведением капитальных ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

АО «Полтаваоблэнерго», как передает Скороходовское общество , предупреждает жителей о возможных временных перерывах в электроснабжении, которые продлятся ориентировочно с 08:00 до 20:00.

В частности, электроснабжение будет отсутствовать в городе Кременчуг (улицы Евгения Патона, Алексея Древаля, Кузьмы Скрябина), а также в селах Новая Знаменка, Песчаное, Белецковка, Бурты, Маламовка, Подгорное, Майбородовка, Петровка и в пгт Чутово и Скороход. Среди улиц, которые попадут под отключение – Большой Путь, Гоголя, Пригородная, Пятихатская, Уютная, Екатерины Билокур, Национальной гвардии Украины, Лесная, Свободы, Независимости, Школьная и другие.

Отключение света в Полтавской области 14 мая производится в рамках годовой программы ремонтов оператора системы распределения. Целью является капитальный ремонт сетей и расчистка трасс воздушных линий, обеспечивающая надежное электроснабжение в дальнейшем.

Потребителей просят учесть эту информацию при планировании бытовых и хозяйственных дел. В случае возникновения дополнительных вопросов рекомендуется обращаться в контакт-центр АО «Полтаваоблэнерго».

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